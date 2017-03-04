顏玉秋青花瓷與書法展 元培光宇藝術中心登場

顏玉秋（右二）致贈元培校訓「窮理研幾」給校方。（校方提供）

顏玉秋個展。（校方提供）

元培醫事科技大學醫檢系第14屆校友顏玉秋擅長筆墨及工藝，4日起在光宇藝術中心舉辦緣起青花瓷與書法展，顏玉秋特別致贈元培校訓「窮理研幾」給校方，另捐出3幅心經作為義賣國考獎金，鼓勵學弟妹精進努力。

顏玉秋多年來在長庚書法班揮灑，退休後在墨翰中尋找自我風格，更意外與青花瓷、染彩畫的花花世界解下不解之緣，並以陶藝（手揑壺）創作屬於童年的異想天空，此次共展出書法54幅，青花瓷41件。

顏玉秋表示，學書法後也學青花瓷，為了要有自己風格，因此將書法融入其中，在立體青花瓷下寫書法並不容易，但她克服困難去做，近些年的作品都是以書法方式表現。

(中時)