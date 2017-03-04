豪宅變性地！喬治克隆尼見滿地保險套氣炸

喬治克隆尼豪宅外被爆成為性地！（圖／達志影像）

好萊塢著名男星喬治克隆尼（George Clooney）與律師太太Amal近來才傳出懷孕喜訊，兩人即將升格為父母。但同時間他們位在倫敦郊外的豪宅卻變成知名「性地」，據悉那附近滿地都是保險套，讓喬治克隆尼氣炸了。

喬治克隆尼與愛妻的倫敦豪宅近來被爆出「打野戰」活動頻繁，據《Radar Online》報導指出，那邊近來成為同志與變性人知名「性地」，就連鄰居都投訴那邊滿地都是保險套，鄰近傍晚時分更有一堆「車震」活動，讓喬治克隆尼氣炸了。

當地警方最近為了遏止這歪風，不惜派出臥底突襲，就有警察抓到一名60歲男子，被捕時他全身幾近赤裸，褲子還都已經褪到腰下，最後被罰110美元收場。

(中時電子報)