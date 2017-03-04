中市「農業張老師」解決農友疑難雜癥

要種出好水果，台中市府的「農業問診室」是農友最佳顧問。（盧金足攝）

台中市府設立「農業張老師」，兩年來廣受農友青睞。（盧金足攝）

台中農業局創立「農業張老師」農業諮詢櫃台，從去年5月至今，即將邁入第2年，提供農民學習農業技術的管道，解決關於農業疑難雜癥，有如農業智庫，專業與熱心的態度廣受農友的青睞，許多農友拿著農作物來「問診」，成為受農民歡迎的農業交流平臺。

「短短1個小時內就有10多名農友來問農業的問題！」農業局長王俊雄表示，務農是一門大學問，除了傳統耕作方法，加上科技和專業知識，可以讓農作事半功倍。

農業局每日派駐專人為農民諮詢，也隨著諮詢櫃檯的啟用，請來專家學者近距離為民眾做農作物駐診服務，甚至到農會、區公所定點諮詢，讓全市農民都能受益。

從台中區改良場副研究員退休的賴文龍，將畢生所學投入「農業張老師─臺中海線巡迴」駐診服務，以自身的專業及親切的態度為農民解答關於農業問題，專業與熱心的態度廣受農友的青睞。

賴文龍專業是合理化施肥、土壤診斷、綠肥作物、有機質肥料和植物營養，他說，若是被農友問到病蟲害的問題，並非自己專業，僅能就知道的部分回答，再轉由其他老師協助，達到解惑效果。

農友謝坤成表示，「農業問診室」是他的最佳顧問，栽種農作物有專業的博士級老師及時幫助，農作物採收品質高。

農業局強調， 「農業張老師」分享農業資訊與專業，解決農民的問題，也可以藉由學者專家的診斷服務，找出農作物栽培問題癥結點，還可依農民需求，安排學者、專家至園區現場做診斷服務，大幅提升農業競爭力。

(中時)