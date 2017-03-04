台鐵擬補千人 產業工會：仍不足

台鐵將補上千名人力來解決人力不足問題，對此台鐵產業工會認為班表根本問題沒有解決，加上新人離職率高跟退休人數多，仍無法解決問題。

台鐵過勞問題引發勞資糾紛尚未落幕，雖然台鐵今天傳出將補近1600名人力，但產業工會認為仍無法解決問題。

台鐵產業工會秘書蕭農瑀說，根據過往經驗，台鐵每年平均都會補幾百人的人力，但新人離職率高達3成，加上退休人數，一來一往之間真的補進的人力還是太少。

蕭農瑀指出，最根本的班表問題沒有改善，許多台鐵員工就會因為太累而離開台鐵，因此人力會一直不足。

蕭農瑀舉例，民國60年時，台鐵的人力有2萬3000人，現今僅剩1萬3000人左右，但現在的運輸量更大，等於1個台鐵員工做的是2人份的工作，因此仍呼籲台鐵除了補人之外，更要改善班表問題。1060304

(中央社)