桂綸鎂：結婚沒必要性但也不排斥

33歲演員桂綸鎂與導演男友戴立忍交往12年，婚事受關注，桂綸鎂說，「結婚對我來說沒有必要性，但是我也不排斥」，直呼享受未婚生活狀態。

桂綸鎂前往義大利威尼斯拍攝ELLE雜誌封面故事，10年前曾以電影「最遙遠的距離」前進威尼斯影展，桂綸鎂想起當時非常緊張，精心準備的禮服和行李箱搭機過程遺失，只能拎著隨身行李，焦慮地抵達下榻飯店。

與大17歲的戴立忍愛情長跑，常被問到婚事，桂綸鎂說，為什麼過了30歲，大家都要問同樣問題？還有非常多人以為她已結婚，好像每年都一直回答這件事，答案其實都一樣。

她表示，「結婚對我來說沒有必要性，但是我也不排斥。可能我的時間表都比別人晚吧，我比較晚才開始自己一個人住的生活，所以現在還很享受我未婚的生活狀態」。

桂綸鎂擁有獨特清新「仙氣」，但她不是不食人間煙火，會大口吃東西、喝酒，不介意被旁人取笑捉弄，也會不顧形象跟著起鬨。拍攝照片當天引來韓國遊客圍觀，因電影「不能說的秘密」在韓國受歡迎，桂綸鎂被認出就是「路小雨」。

圍觀人群愈來愈多，努力保持專注的桂綸鎂原不受影響，直到工作人員順勢鼓譟鬧她，連番大聲用韓文虧她好美，桂綸鎂忍不住大笑出來，索性大方回應「是真的很美啊」，把所有讚美統統收下。1060304

(中央社)