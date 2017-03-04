重機自摔 擦撞郁方丈夫麥拉倫超跑
藝人郁方的先生、斐儷珠寶小開陳昱羲，駕駛價值約1600萬元的麥拉倫超跑650s-spider，今天在新北市石碇區106線57K、大湖格隧道附近，遭自摔的重型機車擦撞，重機駕駛送醫。
警方說，林姓重機駕駛摔倒打滑，機車與超跑擦撞，超跑的左前車身毀損。陳昱羲則沒有受傷。
警方初步調查，這一起超跑車禍發生於今天上午10時10分許，43歲的林姓男子騎乘一輛紅牌大型重型機車，行駛在106線從石碇往平溪方向時，行經57K處，疑似因過彎不穩，自己摔倒打滑。
警方依據做完筆錄的陳昱羲說法表示，車禍發生時，從平溪方向下山的大型重機，滑行到對向車道，擦撞到47歲陳昱羲所駕駛的超跑。當時，陳昱羲獨自一個人駕駛超跑，從石碇往平溪方向上山。
警方說，林姓大型重機駕駛肢體擦傷，送台北市萬芳醫院治療。酒測後，雙方並沒有酒駕。
車禍造成銀灰色麥拉倫超跑650s-spider左前方保險桿、左側駕駛座車門、板金等受損。但由於重機駕駛仍在醫院治療，必須等出院後製作筆錄，調查當時情形。
警方說，事涉當事人隱私，警方不會公布車禍肇事者資料，除已經製作超跑駕駛筆錄，也會通知重機車主到案說明，調查詳細事故發生原因。超跑有保險，已經由拖吊公司拖回保養廠。
陳昱羲為國內知名的珠寶商斐儷總經理，與藝人郁方2006年結婚，育有2子1女。警方調查，該輛麥拉倫超跑是陳昱羲的弟弟陳昱龍所有。1060304
(中央社)
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