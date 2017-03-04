美發布人權報告 國務卿破例未現身挨轟

美國國務院今天公布年度的全球人權報告，但國務卿提勒森打破慣例未親自發表，遭人權團體批評不若以往重視這份報告，使得這份報告大為失色。

路透社報導，提勒森（Rex Tillerson）沒親自發布報告的作法，打破過去民主與共和黨政府所建的慣例；一名資深官員以不具名方式透過電話回答記者提問，不願出現鏡頭前，也打破過去慣例。

這名官員在回答記者詢問為何提勒森不親自發表報告時說：「報告自己會說話，我們對這份報告非常、非常自豪，事實應該就是報告裡所說的內容。」

由美國國會授權發布的全球人權報告，記錄近200個國家地區的人權狀況，由各地美國大使館人員彙編。但這份報告大部分內容，都是在前總統歐巴馬任內完成。

根據報告，菲律賓警方與民間自衛隊去年7月以來「殺害超過6000名毒品交易犯嫌與毒品使用者」，且去年菲國的法外殺人激增。

報告對俄羅斯的批評也維持與過去相似，提到俄國「由總統蒲亭掌控的獨裁政治體系。」

依慣例，美國國務卿會親自發表年度的全球人權報告，並公開強調人權是美國外交政策的核心，以及提及報告中的具體發現。

人權團體痛批這次的報告發布方式。「人權至上」（Human Rights First）資深政策副主席柏申斯基（Rob Berschinski）說：「這正顯示出對於支持人權能反映出美國最好的地方，他們缺乏基本興趣與理解。」

法新社報導，國際監督團體「人權觀察」（Human Rights Watch）對提勒森缺席報告發布，表示擔心這是因為川普政府決定淡化美國在人權議題上的領導角色。

人權觀察的華府地區主任馬根（Sarah Margon）說：「川普採取反穆斯林難民的政策，而且暗示會刪減對外援助，已加深對美國不願為海外人權議題發聲的憂慮。」

馬根進一步表示，提勒森的缺席，會讓各國政府、人權活躍人士及面臨危機的少數族裔更是以為，美國國務院可能也會對鎮壓、虐待與剝削等行徑沉默以對。（譯者：中央社陳亦偉）1060304

(中央社)