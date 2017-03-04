女日巡高球開幕戰 蔡佩穎躍居T18

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蔡佩穎日巡開幕戰第3輪揮出三天來最佳成績70桿。(TLPGA提供資料照)

日本女子職業高球巡迴賽(JLPGA)2017年開幕戰大金蘭花高球賽，4日進行第3輪，蔡佩穎這輪揮出三天來第1次紅字成績70桿(-2)，以總桿217(+1)躍居並列第18。姚宣榆這天也揮出71桿(-1)，以219桿(+3)暫居並列第28。

這場比賽由前中華女藍國手母親覃素莉客串擔任桿娣的劉依貞，前9洞打出3鳥1柏忌34桿，排名從出發前並列第25，上升至逼近前10，可惜後9洞出現亂流打出0鳥4柏忌40桿，最終以74桿(+2)交卡，以221桿(+5)下滑至並列第43。

(中時電子報)