創舉！軍用悍馬車將賣給民眾

國軍M998悍馬車。（報系資料照 黃世麒攝）

想擁有一台軍用悍馬車嗎？國軍賣給你！國軍近期將首度標售10輛性能堪用的除役軍用悍馬車，不破壞、不切割，將以能奔馳行駛、全車妥善的狀況，標售給民間。

依據「廢棄軍品處理規定」，國軍除役報廢的各式軍車，就算堪用，也要切割解體成廢鐵，才能進行標售。不過，據聯合報報導，陸軍汽基廠奉國防部長馮世寬指示，已整理10輛車體完整妥善無缺的除役悍馬車，不准依往例進行切割破壞，準備標售給民間。

未配掛武器的悍馬車重量從2340公斤起跳，在波斯灣戰爭期間大量曝光廣為人知，擁有優異的機動性、越野性、可靠性和耐久性，可安裝不同武器。

不過就算標到悍馬車，未來也沒法領牌上路。因為軍用悍馬車性能，除不符合環保署第四期環保排放標準外，也不符合經濟部的油耗標準，只能申請農用或申請在特定區域行駛。

(中時電子報)