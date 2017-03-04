水上青農小番茄 名揚香港

水上鄉豐碩果園所生產的玉女小番茄名聲遠播到香港，圖為果園內所生產的小番茄。(余信賢攝）

香港法國藍帶美食協會暨粵港澳餐飲廚藝協會主席黎志華(中）昨日前往水上豐碩果園參觀，副縣長吳芳銘（右）也前往招待，園主沈朝富（左）。(余信賢攝）

水上鄉豐碩果園所生產的玉女小番茄名聲遠播到，連副縣長吳芳銘也都親自前來摘採。(余信賢攝）

一對原本在科技產業上班的年輕夫妻，在100年放棄了優渥的薪水，回到了老家水上，在自家原本的田地原本是大地種植法，因此種植法有很多不可抗力的因素，因此改為設施農業。經過幾年的打拚，目前訂單已排到3個月後，也吸引許多遊客前來園內採果，昨日更吸引了香港法國藍帶美食協會成員來參訪。

豐碩果園主人沈朝富原本是在上市上櫃的科技公司當主管，也曾被派駐中國分公司當高階管理，卻因為父母年紀也逐漸增長，遂萌生回到家鄉創業也可就近照顧父母。沈朝富的父母是水上大崙人，一生務農為主，原本是以種植水稻為大宗，因年紀大，父母親也無力管理種植6分大的田地。沈朝富因此向父母要求換自己來改為設施農業。目前豐碩果園玉女小番茄年銷售量為3000箱，1箱6公斤，產值約為新台幣500萬元左右。目前種植玉女小番茄面積為六分地，年產值500萬，8成宅配自銷，糖度不一，有絨毛都屬健康栽種的自然現象，屬「自然防偽標籤」。

副縣長吳芳銘昨日也抽空前往豐碩果園參觀，豐碩果園式青農返鄉創業，主要是種植玉女小番茄，去年小番茄的比賽嘉義縣的表現相當優異，農地的使用分為大地利用型，一般種植水果稻米玉米。另一種是設施利用型也可以稱作植物工廠，通常都是用來種植花卉或是小番茄等。在歐洲的設施利用型，會使用鋼構，裡面會有通風扇甚至在土地來還埋著冷熱棒，可以適度的調節設施內的溫度。

香港法國藍帶美食協會暨粵港澳餐飲廚藝協會主席黎志華昨日帶了一行高階主管13人，前來水上鄉豐碩果園進行產業交流。主席黎志華表示，香港雖然有產番茄但甜度卻沒有台灣的小番茄甜度高。也想趁此行採購台灣的小番茄回到香港做菜，看是否能將小番茄空運到香港銷售的機會。

(中時)