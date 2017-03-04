嘉義縣梅嶺獎學生美術比賽頒獎

梅嶺美術會理事長陳政宏，致贈梅嶺美術館兩幅吳梅嶺畫作「梅花」和「牡丹」，由副縣長吳芳銘代表接受。(余信賢攝）

嘉義縣副縣長吳芳銘4日上午在梅嶺美術館頒獎表揚第18屆梅嶺獎全國學生美術比賽得獎者，前吳鳳科技大學校長丁國華還特別委託前台灣梅嶺美術會理事長陳政宏，致贈梅嶺美術館兩幅吳梅嶺畫作「梅花」和「牡丹」，由吳芳銘代表接受。吳芳銘說，嘉義縣能獲贈吳梅嶺大師真跡，感到無比光榮，他代表縣長張花冠向丁國華表示最誠摯的感謝。

今年梅嶺獎全國學生美術比賽有900多件作品參賽，105年12月3日在大同國小舉行現場複賽，分為幼兒園至高中分齡等6組，評選出109件佳作以上作品，獲選率只有1成多，競爭十分激烈。前三名獲頒獎金、獎座、獎狀，國、高中組第一名獎金8000元、國小組第一名6000元、幼兒元組第一名3000元。

蘭潭國中黃鐘名以水墨畫作「幽」獲得國中組第一名，他代表得獎者發表感言時表示，平常就很喜歡畫畫，每天都要抽出一點時間來畫，哪怕只有短短5分鐘，也要動動筆。藉由平常不間斷的練習，以及參加許許多多大大小小的寫生、徵件比賽來增強自己實力，假日也常會看展，提升自己的眼光及增加創作風格的多樣性。

本屆梅嶺獎得獎作品3月7日起將巡迴中埔嘉檳生活文化館、中埔鄉社口國小、和睦國小、民雄鄉民雄國小、福樂國小、朴子市朴子國小、祥和國小及嘉義縣表演藝術中心等處展出。

(中時)