趙天麟向保母請益，為參選高雄市長暖身

趙天麟（右一）舉辦座談會向保母請益，他說這將是一系列請益之旅的第一站。（林宏聰攝）

趙天麟今天下午向保母請益，他說這將是一系列請益之旅的第一站。（林宏聰攝）

高雄托育率僅12.3%，在六都居後段班，立委趙天麟4日舉辦座談會向保母請益，表示不少父母因費用考量，根本無法托育，所以應先搞好經濟，並增加第二胎托育補助，大家才敢生、敢花錢請保母。他直指，高雄問題在經濟，7日將辦「新經濟列車」起跑記者會，外界解讀，他將於當天正式宣布爭取下屆高雄市長黨內提名。

趙天麟今天下午與高雄市幼兒托育職業工會合辦「保母權益座談會」，他表示，0至2歲保母費約每月1.5萬至1.6萬元，全國托育率最高為新竹縣21.86%，其次是基隆市19.21%、新北市18.09%，高雄排第12位，在六都中僅稍微領先台南。

另外他提及，高雄生育補助頭胎、第二胎6000元，遠低於台北市2萬元，且現代人不敢生太多，第三胎4.6萬元補助根本「看得到、吃不到」，很多家庭若有2個孩子，根本無法負擔保母費，媽媽只好離開職場，回家帶小孩。

「經濟建設是首要工作」，趙天麟說，唯有注入經濟活水，讓更多產業進駐，高雄過去的基礎建設才能發揮效用，包括人口成長，捷運才會有人搭，他認為經濟發展後，加上大幅拉高第二胎托育補助，保母市場需求便增加，始有良好品質與待遇。

有意參選高雄市長的趙天麟日前多次表示，端出政策牛肉之際，就是宣布參選時，他今天透露，3月7日將辦「新經濟」列車起跑記者會，針對高雄經濟建設，連續6、7個星期每周拋1項議題。

他進一步解釋，做好準備的參選人，才是最有誠意，最值得大家選擇的人，而不是在各方調和鼎鼐下，產生一個候選人，選完再來思考如何推動市政。

他對台下保母們說，民進黨初選採全民調，「你們的意見和陳菊市長一樣重要，甚至比市長重要，因為她不一定會接到民調電話」，相信能反映真實民意。

(中時)