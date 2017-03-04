屏東檢出H5N8禽流感 撲殺逾千肉鴨
屏東縣再傳禽流感，縣府今天表示，確定檢出H5N8亞型高病原性禽流感，撲殺1456隻肉鴨，並進行全場消毒及周邊採樣監測等作業。
屏東縣家畜疾病防治所長李永文指出，執行養鴨場上市屠宰監測檢驗，檢出1場肉鴨確診H5N8亞型高病原性禽流感案例，依標準程序啟動防疫撲殺作業。
李永文說，由中央動物防疫機關指定檢驗單位，檢驗家禽流行性感冒陰性，檢附檢驗報告，才能送往屠宰場屠宰，依規定採樣送驗，枋寮鄉1處肉鴨場檢體確診H5N8亞型高病原性禽流感陽性。
防疫人員依規定啟動防疫機制，前往撲殺1456隻肉鴨，督導業者完成場區清潔及消毒工作，同步在禽場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作。
李永文表示，鴨科動物是禽流感重要保毒動物之一，感染時沒有明顯臨床症狀，僅可能發生攝食量、飲水量或產蛋率下降等現象，呼籲畜主每天加強自主觀察，發現異狀或死亡異常增加，主動通報，共同防疫。1060304
(中央社)
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