HBL普門橫掃南山 和永仁爭后冠

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高中籃球聯賽（HBL）今天在台北小巨蛋上演總決賽的4強賽，普門以72比58攻克南山，將和永仁爭冠， 南山則和滬江拚搶季軍。

普門高中連續兩季闖進4強，但上季4強賽前因為食物中毒，表現失常，錯失決賽門票，本季捲土重來更加謹慎，尤其陣中有羅培甄、劉昕妤、陳孟欣等3名亞青國手，戰力整齊。

首節普門靠著羅培甄和羅培儀姐妹合力貢獻18分，打出28比8的優勢，第2節持續維持領先，以41比29進入下半場。

雖然第4節南山一度追成54比64，不過梁瑜玲連續的三分球，讓普門握有70比54優勢，加上陳孟欣抄截快攻，終於甩開南山糾纏，讓分差保持在安全距離，順利收下勝利。

稍早永仁擊敗滬江，兩支勝隊將於明天爭奪后冠，兩支敗隊爭取季軍。1060304

(中央社)