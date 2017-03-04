砍富田真由狂粉不滿被判14年 上訴理由扯爆

富田真由遭狂粉砍殺，導致毀容兼雙目失明。(取自日網)

兇手岩埼友宏。(取自日網)

日本21歲女偶像富田真由，去年遭28歲瘋狂男粉絲岩埼友宏狂砍34刀，導致臉部嚴重毀容，星夢破碎！最後法院判處岩埼友宏14年6個月有期徒刑，但他認為判決過重，已透過律師提起上訴。

岩埼友宏因為送富田真由遭拒，加上要電話也無果，惱羞成怒狂砍富田真由34刀，殘忍行徑引起社會譁然。歷經4次開庭，最終岩埼友宏被判處14年半有期徒刑，但他稱自己「無意殺害富田真由」，認為判決過重，日前已透過律師提起上訴。

早前富田真由帶傷親自出庭，指控岩埼友宏的行為讓她失去了全部，絕不能原諒，讓岩埼友宏聽完情緒失控，激動怒吼：「那妳殺了我啊！」零悔意的模樣令人搖頭。

(中時電子報)