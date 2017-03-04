郁方老公開千萬超跑 擦撞重機騎士
知名藝人郁方的丈夫、斐儷珠寶總經理陳昱羲今天（4日）上午10時許，駕駛市價逾1600萬元的麥拉倫超跑650s-spider行經新北市石碇區106線道（靜安路）時，與43歲林姓男子騎乘的大型重機發生擦撞事故，林男受到挫傷送往北市萬芳醫院救治，所幸沒有大礙，雙方酒測後均無酒精反應，警方還在調查釐清事故發生原因。
47歲的陳昱羲今天上午駕駛胞弟陳昱龍的麥拉倫超跑，從平溪往石碇方向行經106線道57公里處、大湖格隧道口時，與對向林男的重機發生擦撞，林男當場摔車受傷，警消獲報將林男送醫，僅為輕傷沒有大礙。
陳昱羲向警方表示，他開車下山時，林男疑似過彎不慎自摔後，整輛重機滑向他並撞上他的超跑，導致超跑左前輪破胎，左側車身撞凹毀損，重機車頭歪斜且排氣管變形，至於超跑維修費用，得先請車廠估價後才能得知。
(中時)
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