設局姦殺女模 程嫌與土豪哥同住忠三舍禁見房

24歲的通緝犯程宇，涉嫌姦殺陳姓網拍女模遭士林地院裁定收押，今晨送抵台北看守所，編號「1230」，與土豪哥朱家龍同住在忠三舍禁見房，而室友是1名毒品犯與1名詐欺犯。

據悉，程男到所後相當疲憊，今上午接近7時許被叫起床早點名後，吃完飯後就繼續在舍房內休息。

而收押台北女子看守所的程嫌女友梁女，也在今晨3時許進入女子看守所，被關押在誠舍禁見3人房，兩名室友都是詐欺犯收容人，情緒表現與生活作息一切正常，她因簽了拒絕透露個資，不知其編號。

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(中時)