反同婚集會 挺同學生舉彩虹旗路過

我要評比

反同婚團體「滿天星素人連線」今天下午在立法院外集會，數百人穿白衣、拿著泡麵、滿天星花卉參與。場外一小部分挺同婚團體舉彩虹旗「路過」，被警力隔開。

同性婚姻法案風波不斷，「滿天星素人連線」今天在立法院青島東路路段集會，警方中午左右便在路口設置路障，管控人員進出，主辦單位也組織糾察隊，嚴防與挺同婚人士衝突。

下午集會時，主辦單位帶領現場數百人，一同喊出「拒外國人愛滋健保」、「拒同志教育進校園」、「拒同婚修法害台灣」、「自己的孩子自己救」、「全民拒繳健保費」、「同婚法案無限期擱置」等。

隨後參與民眾還一起吃陽春麵，強調「素人」的角色，還出動4隻大型恐龍，宣誓保護孩子的決心。

許多民眾帶著孩子，一同戴墨鏡、口罩參與活動，一位不願具名父親表示，很擔心學校的「同志教育」，包括「性別光譜」等，影響下一代的身心健康。

集會活動期間，數十位支持同婚的人士，也舉彩虹旗「路過」，大喊「自己的孩子自己救，我的婚姻我作主」。滿天星素人連線則隔著警方封鎖線，舉標語對峙，雙方並未進一步衝突。

支持同婚的網路名人「四叉貓」，今天穿著和「滿天星素人連線」類似的白衣、推著娃娃車到場，不過衣服上頭寫下嘲諷的字樣「自己的泡麵自己吃」。他一度進入集會現場，但後來被主辦單位請出，只好在警方封鎖線外直播。1060304

(中央社)