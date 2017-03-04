WBC》官辦熱身賽 以色列兩場都拿下勝利

以色列官辦熱身賽第二戰，先發投手貝克主投2局無失分。(林勝發 攝)

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經典賽以色列隊，今天官辦熱身賽對上尚武隊，靠著第三局安打串聯攻下1分，加上全場動用8名投手，僅被尚武隊敲出4支零星安打，終場就以1比0拿下比賽，官辦熱身賽兩場都拿下勝利。

以色列隊，2日首場官辦熱身賽，就以4比1擊敗警察廳，此役派出效力紅雀小聯盟的貝克(Corey Baker)先發，2局投球被擊出2支安打，送出1次三振無失分，最快球速143公里。

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此役以色列打擊出現8支安打，曾在大聯盟待過7個球季的弗德(Sam Fuld)擔任球度開路先鋒，此役2打數2安打，還選到1次四壞保送，第3局率先敲出二壘安打，開啟球隊攻勢，也跑回球隊致勝分，表現亮眼。

以色列開路先鋒弗德(Sam Fuld)，此役兩打數兩安打表現亮眼。(林勝發 攝)

艾克戴維斯(ike davis)熱身賽打出致勝打點。(林勝發 攝)

曾在大聯盟打過7個球季的艾克戴維斯(ike davis)，此役擔任第四棒，雖然5打數就被三振兩次，不過唯一1安就為球隊打下致勝打點。

以色列全隊多達16名投手，此役就動用8名投手輪番上陣，封鎖尚武隊打線，賽後總教練溫斯坦（Jerry Weinstein）表示，因為這場比賽就是要有8名投手上去調整，所以才會這樣安排，正式比賽不確定。

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溫斯坦也提到，雖然此役打擊狀況不好，但投手群與守備狀況都表現相當出色，才有機會拿下這場比賽。

(中時電子報)