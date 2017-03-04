WBC》官辦熱身賽 以色列兩場都拿下勝利
經典賽以色列隊，今天官辦熱身賽對上尚武隊，靠著第三局安打串聯攻下1分，加上全場動用8名投手，僅被尚武隊敲出4支零星安打，終場就以1比0拿下比賽，官辦熱身賽兩場都拿下勝利。
以色列隊，2日首場官辦熱身賽，就以4比1擊敗警察廳，此役派出效力紅雀小聯盟的貝克(Corey Baker)先發，2局投球被擊出2支安打，送出1次三振無失分，最快球速143公里。
此役以色列打擊出現8支安打，曾在大聯盟待過7個球季的弗德(Sam Fuld)擔任球度開路先鋒，此役2打數2安打，還選到1次四壞保送，第3局率先敲出二壘安打，開啟球隊攻勢，也跑回球隊致勝分，表現亮眼。
曾在大聯盟打過7個球季的艾克戴維斯(ike davis)，此役擔任第四棒，雖然5打數就被三振兩次，不過唯一1安就為球隊打下致勝打點。
以色列全隊多達16名投手，此役就動用8名投手輪番上陣，封鎖尚武隊打線，賽後總教練溫斯坦（Jerry Weinstein）表示，因為這場比賽就是要有8名投手上去調整，所以才會這樣安排，正式比賽不確定。
溫斯坦也提到，雖然此役打擊狀況不好，但投手群與守備狀況都表現相當出色，才有機會拿下這場比賽。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。