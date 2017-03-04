八德社大講師控少給鐘點費 業者：之前溢領

八德社區大學經營團隊易主，有講師指控前業主陳達成基金會，最後一周成果發表短發鐘點費，有人一次少逾5000元，懷疑是沒有得標才扣薪，教育局表示，不論兼任幾堂課，成果發表會都是同一場，因此只有1節鐘點費，過去寬鬆作法導致老師們溢領，會再居中協調。

八德社區大學去年秋季班課程已今年1月20日結束，18周課程的最後1周是成果發表，有講師控訴，陳達成基金會過去都是視老師教課的堂數，發放最後一周的鐘點費，但今年卻改口說不論幾堂課，都只會出席1場成果發表，不論兼幾堂課，都是以1節鐘點費計算，引發很多老師反彈。

講師們直指是因為去年得標的陳達成基金會，今年與標案擦身而過，經營團隊寶座拱手讓人，才會從講師的薪水裡扣錢，大家都是發現收到款項比去年少，才知發生異狀，至少有10位講師都被扣薪，最少短缺1600元、最多短缺5300元。

教育局表示，雙方爭執點在於成果發表會的出席費金額，桃園各地社區大學作法不一，有的採寬鬆認定維持全領、有的是只能領一節鐘點費，經查基金會透露，過去查辦人未查明，導致講師溢領，如今只是回歸原標準，與標案無關，教育局會持續請雙方溝通。

(中時)