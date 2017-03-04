八德社大講師控少給鐘點費 業者：之前溢領
八德社區大學經營團隊易主，有講師指控前業主陳達成基金會，最後一周成果發表短發鐘點費，有人一次少逾5000元，懷疑是沒有得標才扣薪，教育局表示，不論兼任幾堂課，成果發表會都是同一場，因此只有1節鐘點費，過去寬鬆作法導致老師們溢領，會再居中協調。
八德社區大學去年秋季班課程已今年1月20日結束，18周課程的最後1周是成果發表，有講師控訴，陳達成基金會過去都是視老師教課的堂數，發放最後一周的鐘點費，但今年卻改口說不論幾堂課，都只會出席1場成果發表，不論兼幾堂課，都是以1節鐘點費計算，引發很多老師反彈。
講師們直指是因為去年得標的陳達成基金會，今年與標案擦身而過，經營團隊寶座拱手讓人，才會從講師的薪水裡扣錢，大家都是發現收到款項比去年少，才知發生異狀，至少有10位講師都被扣薪，最少短缺1600元、最多短缺5300元。
教育局表示，雙方爭執點在於成果發表會的出席費金額，桃園各地社區大學作法不一，有的採寬鬆認定維持全領、有的是只能領一節鐘點費，經查基金會透露，過去查辦人未查明，導致講師溢領，如今只是回歸原標準，與標案無關，教育局會持續請雙方溝通。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。