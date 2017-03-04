興川吉號獲釋 緬軍扣押原因仍待查明

我要評比

昨（3）日爆出我國籍「興川吉號」漁船遭緬甸軍方扣留一事，漁業署今日指出，「興川吉號」已於今(4)日上午7時30分獲釋，該船已駛離緬甸，之後將航往我在東印度洋漁業基地泰國普吉。

漁業署表示，琉球籍「興川吉號」漁船是經漁業署核准於105年10月31日至106年1月28日與緬甸進行漁業合作，於1月25日於緬甸專屬經濟海域遭到緬甸軍艦扣押，請求有關單位協助救援。

代理商評估該船被扣可能原因，是因為該船涉嫌未在核准漁區作業，漁業署副署長黃鴻燕說，但漁業署評估認為該船僅時速較快，航行軌道都在合理範圍，後續還要請代理商回台釐清原因，而緬甸政府已同意於3日晚間釋放人船，惟因該船部份船員護照證件過期，要辦理相關手續才能離開。

(中時)