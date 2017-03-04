柯文哲訪台南談施政：台灣只做到警察抓壞人

賴清德贈送柯文哲醫師包。(曹婷婷攝)

賴清德、柯文哲相見歡。（曹婷婷攝）

台北市長柯文哲率領市府一級首長到台南進行市政交流，與賴清德相見歡，柯文哲說，自己以改變政治文化為目標，不過目前台灣社會好像僅做到「警察抓壞人」，其他都尚有改進空間，他表示，當台北市長2年，用力想改變台灣社會的政治文化，對的事情做，錯的事情不要做。

台南市長賴清德今天也出動市府各一級首長迎接，柯文哲贈送世大運等紀念品給賴清德，賴清德則回贈手工帆布製的醫師包、農產品等。

賴清德致詞時表示，台北市府團隊及警義消於去年南台大震出力協助，讓救災工作順利進行，萬分感謝。他說，此次市政交流為3個歷史上的第一，過去首都市長也有來訪，但率領各一級首長來交流是歷史上的第一次；台北市為台灣北部政治經濟首都，台南為台灣南部的文化首都；柯文哲為外科市長，自己為內科市長，南北內外科市長交流，可留下紀錄。

(中時)