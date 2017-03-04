北市就服處提供職缺 廚師薪資65K

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台北市就業服務處今天說，8日至10日提供262個工作機會，像是鄧師傅功夫菜釋出薪資新台幣6萬5000元的中式廚師、有機緣地公司也有4萬元的門市店長職缺等。

就服處說，為想求職民眾提供262個工作機會，分別在各就業服務站展開，現場徵才時間從8日至10日，有需求民眾可至各就業服務站洽詢。

就服處表示，參與廠商有背包棧旅店、美樂食餐飲、潤泰創新中崙分公司、頂呱呱、創見資訊、夢想生活開發等15家企業。

就服處說，像餐飲業鄧師傅功夫菜釋出薪資65K的中式廚師、零售業有機緣地釋出薪資40K門市店長、保全業歐艾斯釋出薪資39K機電員，歡迎民眾前往就業服務站遞件應徵。1060304

(中央社)