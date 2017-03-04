3男閒逛旗津市場 藉機將假鈔換真鈔

鼓山警分局旗津所3日查獲魏姓（戴墨鏡）、楊姓（灰帽T）3名男子以千元假鈔購物換真鈔。（曹明正翻攝）

鼓山警分局旗津所3日查獲3名男子以千元假鈔購物換真鈔。（曹明正翻攝）

周姓等3男3日下午在旗津觀光市場閒逛，專挑小額商品購買，給的卻是偽造千元大鈔，為避免被察覺，還會故意一搭一唱聊天。鼓山警分局旗津所接獲店家報案，迅速逮捕3人，起獲40張千元偽鈔，依行使偽造貨幣罪送辦。

旗津所調查，3日下午25歲周姓、23歲魏姓及22歲楊姓3人在旗津觀光市場內故作輕鬆逛街，3人專挑百餘元的商品購買，還會藉機跟店家聊天以及詢問當地的觀光景點，後來有人發現收到千元假鈔，懷疑3人有計畫犯案通報警察。

警方據報，由副所長黃慶仁帶隊在旗津郵局前將3名快步行走的嫌犯攔下，被騙的店家也隨後追指證認，他們就是拿假鈔購物換真鈔的犯人，3人一開始否認持有假鈔，還拿出身上現金以示清白，不過警方向附近店家借來驗鈔機，當場戳破3人謊言。

3人身上總計查獲40張千元偽鈔，鈔上編號只有3組，但防偽線、浮水印等特徵均有，沒仔細看就會上當，警方清查當地共有3間店面被騙，因3人身上起獲多疊800元或900元不等的真鈔，懷疑還有店家受騙，已擴大追查偵辦。

(中時)