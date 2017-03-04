教部究責大學簽一中承諾書 洪秀柱：政府無限上綱
台灣6所大學受質疑簽下「一中承諾書」，教育部認定違法表示將究責，國民黨主席洪秀柱今天（4日）下午出席黃復興黨部新北市眷村座談會時表示，教育部應尊重學校學術自由、校園自主，「不應無限上綱、到處渲染」，且事實上兩岸交流、學生交換活動，家長都不希望子女參加太多政治活動，就像台灣學生去中國，家長也不希望他們參加政治活動一樣。
洪秀柱今天下午前往新北市新店區大鵬華城舉辦的黃復興黨部座談會，針對媒體詢問教育部擬懲處簽署一中承諾書的大學表示，這只是一個承諾和聲明，她不明白政府為何要干預學校，用重罰來恫嚇，媒體也不應該擔任意識型態的糾察隊，以此方式成為干預學術自由、校園自主的黑手，這樣的行為才應受到譴責。
對於外傳她有意參選2018台北市長，洪秀柱邊揮手邊笑說：「不要再有這麼多外傳了好嗎？」她表示，現階段她只想先處理好黨務問題，其他問題暫不在她考量中。
(中時)
關鍵字：洪秀柱
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