穩定中美雙邊關係 傳習近平最快4月訪美

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據日經新聞報導，中國國家主席習近平計畫最快4月訪美，為了在今年下半年「十九大」以及7月德國G20峰會前，穩定中美雙邊關係，報導引述消息人士透露，習近平或與美國總統川普將在G20峰會上進行對話，但前提是中國在峰會前訪美。

楊潔篪在中國駐美大使崔天凱陪同下一行中方代表，上個月28日首次與美國國務卿提勒森（Rex Wayne Tillerson）會面，不過中美兩國均未有透露是否已就「川習會」達成共識，以及是否觸及台灣問題。

另據陸媒報導，提勒森本月將出訪中國、日本、韓國。

(工商)