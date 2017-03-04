HBL》羅培甄一肩挑 普門闖進冠軍賽
上屆因食物中毒無緣奪冠的普門高中，本屆捲土重來，展現爭冠氣勢，不但健康管理做足準備，主力球員羅培甄更在準決賽一甩8強賽低潮，面對南山高中狂飆全場最高29分，一肩扛起球隊勝負責任，率隊以72比58擊敗南山高中，暌違4屆再闖HBL女子組冠軍賽，將對決永仁高中，爭取隊史第2冠。
「培甄知道自己對球隊的重要性，一開賽就打得很強勢，一肩扛起責任。」教練廖哲億強調，原本在高雄備戰時，羅培甄狀況還不盡理想，但來到這裡完全做好準備，他笑說：「她進球後還會做些慶祝動作，我從來沒教過她這些，沒看過她會這樣振奮自己。」
羅培甄此役攻勢凌厲，遠投近切讓南山傷透腦筋，搭配妹妹羅培儀16分與上屆新人后陳孟欣挹注12分，以及劉昕妤13籃板與驚人8阻攻捍衛禁區，是普門能順利奪勝的關鍵，羅培甄說：「隊友都是看我的表現，如果我表現好，他們就會更有信心，我一定要把自己做好。」
「高中生涯的最後了，要全力去拚。」羅培甄透露，儘管備戰狀況不佳，但來到台北小巨蛋似乎特別有感覺，昨天練球投第一球就進，感覺就找回來了。相較於去年因食物中毒打不出應有實力，她本屆有備而來，她說：「去年沒有意識在比賽，今年完全不一樣。」她還強調，振奮自己的動作，更希望能激勵隊友。
普門完成上屆無緣達到的目標，接下來就是全力爭奪冠軍，面對強敵永仁高中，本屆兩度交手，雖都拿下勝利，但合計只贏5分，廖哲億坦言，對手不是滬江有些意外，但兩隊都有準備，會針對永仁做好準備，降低失誤與犯規，並加強防守，全力拿下冠軍。
(中時電子報)
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