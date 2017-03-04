洪秀柱：憲法沒台獨空間 民進黨有質疑請修憲
國民黨主席洪秀柱4日中午參加慶祝裝甲兵73周年隊慶暨會員大會，她表示，中華民國憲法就是一中憲法，中華民國憲法增修條文就是主張國家未來的統一，這是非常清楚明白的。民進黨已經完全執政，若對憲法有任何質疑，就請民進黨進行修憲。
洪秀柱表示，大家都很清楚地知道，現在的中華民國憲法沒有任何台獨的空間。當時前總統陳水扁也說「台獨做不到就是做不到」，既然做不到，為什麼要讓這議題在我們生活中發酵，紛擾我們的社會，影響大家的生活與情感，更影響了國家向前邁進的動力。
洪秀柱致詞表示，目前社會上國家、身分的認同出了問題。她說，憲法明明白白規定是一中憲法，我們是中華民國國民，「卻不能說自己是中國人，這是好奇怪的事情」。
洪秀柱說，她身在台灣，長在台灣，說了一口流利的閩南話，她也是台灣人，但這與她是中國人並沒有任何違背或衝突。為什麼今天的社會在國族認同、國家認同、身分認同上，都讓大家陷入混亂？
對於前總統馬英九在美提到一中各表，洪表示：「不管馬前總統說什麼，最重要的原則就是尊重憲法，憲法怎麼規定，我們就怎麼走，憲法沒有台獨的空間，憲法增修條文清楚講到，未來國家是要統一的，所以我們不是主張被統，是主張不被統的統一，一切按照憲法規定。」
洪秀柱也表示，我們講的一中或一中各表，都是在九二共識裡面，今天說憲法就是一中憲法，一中原則，這個一中指的就是中華民國，這沒什麼問題。
(旺報)
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