馬批綠對台獨無膽：自己當家就不敢隨便搞
前總統馬英九近日於美國訪問時，針對兩岸議題所提出的「台獨不可能成功」、「統一可當潛在選項」等說法，引起許多討論，他今（4）日接受媒體專訪時再度強調，台獨沒必要也不會成功，況且民進黨自己執政後，也沒膽在針對此議題隨便搞。
關於外界質疑馬英九此次出訪關於統獨的談話，和他過往曾說的「不統、不獨、不武」似有所矛盾，馬告訴《世界日報》，他的基本看法未改變，而統一與否必須等到兩岸歧見消除後才能考量，且除了和平統一外，還得是民主統一，不過目前還沒看到雙方能就此對談的條件。
馬英九還提到，台灣近來在修改公投法，但政府碰到國家疆域要不要擺到公投題目時，隨即踩了剎車；他認為民進黨執政後，就不敢隨便搞，這也很清楚地顯示，綠營沒膽這樣做。
(中時電子報)
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