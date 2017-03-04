春天到 快來竹東河濱公園賞櫻！

竹東河濱生態公園內種植上千棵櫻花樹，近日陸續盛開，吸引野蜂採蜜。（莊旻靜攝）

竹東鎮公所舉辦春櫻花海節今開幕，邀請民眾到公園內賞櫻兼運動。（莊旻靜攝）

竹東河濱生態公園內種植上千棵櫻花樹，近日將陸續盛開。（莊旻靜攝）

竹東春櫻花海節還有絹印活動，邀請親子共同體驗。（莊旻靜攝）

竹東春櫻花海節邀請民眾在櫻花樹下野餐，體驗春季風情。（莊旻靜攝）

竹東河濱生態公園種植上千株櫻花樹，近日陸續綻放，竹東鎮公所舉辦為期2天的「竹東春櫻花海節」，今天（4日）即有民眾到櫻花樹下野餐，在音樂會、櫻花伴隨下，享受春天的氣息。也有不少人帶著毛小孩，體驗新啟用的寵物運動公園，「親子」同樂，活動明天還將有「狗狗比花嬌」、「來櫻河畔市集」。

竹東鎮長徐兆璋表示，鎮公所去年推出招募「櫻花奶爸奶媽」活動，透過社區、團體、個人認養，讓公園內種植的2000多株櫻花，能在春季如期綻放，目前仍力邀民眾加入櫻花奶爸、奶媽行列。

竹東河濱生態公園櫻花陸續盛開，即日起至下周均是花期。新竹縣長邱鏡淳指出，公園占地150公頃，適合跑步、散步、單車，近日逢櫻花開，邀請民眾在活動期間或平日，都能到竹東河濱生態公園多走走。

竹東高中「玩印」工作室以大地講堂的概念作佈置，體驗結合活動主題和「絹印」的藝術，邀請親子透過絹印方式，在手帕上印上帶有櫻花、春天氣息的圖案。 樹下音樂會則有洗衫坑舞集、東小哈克寶貝群、竹東社大肚皮舞班、沙很大樂團、內灣國小十鼓隊、竹東國中太鼓隊、竹東社大太鼓班等接續演出，今天音樂會還有黃子軒與山平快、青鳥樂團、劉慧卿、彭柏邑、花栗鼠、迷路pika等接唱。

(中時)