蔡政府從嚴管制退將赴陸 顏寬恒：訪美日就沒問題？

顏寬恒認為民進黨執政後，表面上在推動「轉型正義」，但實際上是為進行鬥爭。(圖/中時資料照)

行政院長林全日前拍板，未來中將以上、政務副首長、情治人員等文武涉密人員，若登陸參加政治活動，最重可剝奪終身俸，引起各界討論。對此，國民黨立委顏寬恒昨（3）日受訪時表示，蔡政府此舉顯然是針對性修法，質疑難道這些高階軍官訪美日就沒問題？否則就只是打擊兩岸交流，行鬥爭之實。

針對蔡政府從嚴管制退將赴陸，藍委顏寬恒昨接受港媒《中評社》訪問時指出，不能因退將到大陸出席有國旗的場合，就認為其在傷害中華民國尊嚴，予以處罰；同樣道理，出訪美國、日本就不會有親美或親日的問題？若政府擔心赴陸恐有洩密問題，那難道到美日就沒有這樣的疑慮？

「所以蔡政府對於限制退將到大陸，這是針對性修法。」顏寬恒認為民進黨執政後，表面上在推動「轉型正義」，但實際上是為進行鬥爭，打擊兩岸交流；顏更擔心未來政府會將此限制無限上綱，包括部長、局處首長，甚至是立委都會從嚴規範。

顏寬恒稱現在實際狀況是，全台各地縣市首長皆會前往美國、日本及大陸考察，參加地方政府所舉辦的活動，若真有一天，無限上綱到「指標性的政治人物」訪陸都要管制，他也無法想像會發生什麼情況。

(中時電子報)