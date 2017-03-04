塑膠袋包奶瓶誤當垃圾丟 長榮航空道歉

有旅客在爆料公社指控長榮空姐將要求冰存的母乳丟棄又沒合理道歉，對此，長榮航空說明，空服員在登機繁忙時誤以為是丟棄物品。對於此事件在處理上造成旅客不便之處，長榮航空深感抱歉，並會儘快與旅客聯繫後續事宜。

一名旅客在爆料公社爆料，自己出差辛苦擠出母乳卻被長榮空姐隨意丟棄，下飛機卻只想息事寧人。

這名旅客表示，自己從北京回台灣搭長榮的飛機，候機時擠了300cc母乳，上機後請空姐幫忙冰著保存，沒想到下機時主動詢問才知道被當垃圾丟了，撿回來連瓶子都破了。

她說，當下找了座艙長沒有獲得任何基本回應，道歉都很沒誠意，連最基本該賠償破損的奶瓶提都沒提，最後只能留下名字電話，但要等到6日才能轉給相關單位，無法確認何時可以回應，真是非常不專業。

她甚至將空姐照片放上網路，認為下機後轉到客服去就會不了了之，因此才在爆料公社請網友幫忙聲援，希望可以獲得長榮公關部正式道歉以及未來他們對於哺乳媽媽該有的尊重。

長榮航空對此事回應說明，3日BR715北京回台北航班航班確實有一位女性旅客，於上機後交付空服員一只塑膠袋內有奶瓶，因時值登機繁忙時段，空服員誤以為是要丟棄之物品，所以棄置於垃圾桶。

長榮航空表示，飛機抵達後經旅客反應，事務長隨即前往處理及向旅客道歉，並表明將會交由客服單位進一步處理及回覆旅客。對於本事件在處理上有造成旅客不便之處，長榮航空深感抱歉，並會儘快與旅客聯繫後續事宜。1060304

(中央社)