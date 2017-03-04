螢火蟲助學計畫12年 幫助孩子保護身分
螢火蟲助學計畫推行滿12年，除了幫助56名孩子能順利升學，更配有一對一的「天使」制度，長期關心孩子生活並交流內心想法。保護孩子身分還有公信力，是能持續推動這項公益計畫的關鍵。
天使們在處理孩子案例時，總是謹慎保護，不透露孩子身分。螢火蟲助學計畫召集人林夢萍說，在分享孩子的故事時，都會以化名處理，連照片都上過馬賽克，更有隊員們互相監督，只怕任何一位「螢火蟲」的身分曝光，影響他們本來的生活。
因為孩子的內心較為敏感，「有時他們並不希望同儕知道，自己是受助的對象」，也就是因為如此注重細節，讓螢火蟲計畫的孩子，能夠無後顧之憂地接受協助，並一個又一個的完成學業，進而回饋社會。
除了花費許多心力在隱私的保護上，「中華民國螢火蟲助學計畫協會」更注重資金的處理，「牽扯到錢的事，一定要非常謹慎」。林夢萍指出，螢火蟲助學計畫每年僅進行一次「嘉年華義賣」來籌措資金，收到的錢每日公告，「把話講清楚，錢怎麼用，是我十幾年來的堅持」。
另外，「螢火蟲」的名單也是只經由學校推薦，林夢萍指出，做公益的關鍵就是「公信力」，讓參與者信任非常重要，且老師是最接近、瞭解孩子的人，所以只透過學校推薦來協助孩子。而選定「螢火蟲」後將會每學期匯入生活費及學費，直到孩子高中畢業。所以存款簿將交由學校老師保管，學生要提款時需由老師陪同監督，以確認為正當用途。
十幾人發起的小計畫，從初期僅有4名工作人員，至今有將近有30人協助，除了仰賴細心的規劃外，也因為團員們的互相理解及幫助。林夢萍說「做公益計畫是孤獨的，大家看到的是成果，但執行的過程很孤獨」。
被稱為「螢火蟲之母」的林夢萍表示，車隊長林世雄是她最重要的後盾，「本來不熟到現在感覺像家人、兄妹」，天使們也紛紛表示，「我們就是一群很熱情的人，在做別人看來很傻的事」，但林夢萍說，「只要有人被幫助，參與的人快樂，就很願意繼續做下去」。1060304
(中央社)
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