南韓扒手集團台北101行竊 當場被逮
台北市刑警大隊肅竊組長期跟監鎖定一群來自南韓的扒手竊盜集團，他們假意擦身撞到路人，趁機行竊，警方今天趁他們在台北101下手時，當場逮捕。
台北市刑大表示，這群南韓扒手竊盜集團一行約3人，在1月29日前往台北車站下手行竊路人皮包，得手約新台幣3萬多元，並當場分贓，行徑囂張，隨即就出境回國，警方調閱捷運等監視器錄影畫面，追查犯嫌下落。
不過，他們食髓知味，昨天再次入境，這次多帶了兩名女子共5人，入住西門町的旅館，殊不知所有蹤跡早被警方鎖定，北市刑大拿到搜索票後，今天早上7時一路跟監，他們5人前往台北101，中午12時以同樣手法對一名正匆忙準備去吃飯的路人下手行竊。
警方見機不可失，當場上前逮人，起獲遭竊皮包和金錢，目前正在訊問中，警方懷疑該集團犯下不只這些案件，持續擴大追查有無其他受害者或共犯。1060304
(中央社)
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