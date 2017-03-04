18島礁首開放磯釣 基隆熱潮再現
基隆市開全國首例，1日起開放基隆嶼周邊18座島礁，供持證釣客磯釣，今天是開放首個週末，3家娛樂漁船滿載，共有113名釣客登島礁享受磯釣樂趣。
市府海洋事務科長蔡馥嚀今天也和相關人員前往稽查，釣客都有依規定穿著救生衣和釘鞋，業者也在每個島礁配置垃圾桶、救生圈和無線電，現場秩序良好，並未發現重大違規。
蔡馥嚀說，開放的18座島礁，估計適合容納人數為131人，最大容納人數則為191人，其中，面積最大的是小乞礁，適合容納15人，最多可容納20人。
基隆市府率先開放島礁合法磯釣，截至目前為止，共有受理2200人申請，已領走1200張磯釣證，其中還不乏金門、馬祖釣客，特地遠道而來申請，市府掀起磯釣熱潮，跟著帶動北寧路周邊釣具店買氣，有業者開心地說「以前冬天都沒生意，現在有磯釣客，感覺以前盛況都回來了」。
蔡馥嚀表示，民眾在申請磯釣證時，市府會贈送20公分測量尺，小於20公分的魚體不得攜回岸上，相關人員會不定期抽檢，違反可罰新台幣1萬到5萬元，釣客離開前也要清理島礁，若惡意破壞最高處2萬5000元罰鍰，屢勸不聽者，將註銷磯釣證。
市府表示，民眾若欲辦理磯釣證，可攜帶身分證正反影本，前往基隆區漁會辦理，或線上填寫（網址：https://goo.gl/M7Imrh）資料後，憑身分證件現場領取，目前個人只能現場領證，暫不受理代為寄送。
市府指出，磯釣證費用1年期300元，3年期750元，申請者需年滿16歲以上，滿16歲以上、未滿20歲者，則要檢附法定監護人同意書才能辦理磯釣證。1060304
(中央社)
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