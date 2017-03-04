澎湖南海之星2號 榮獲服務績優

澎湖縣政府車船處南海之星2號獲得交通部航港局頒發服務績優客船及載客小船選拔，榮獲105年度營運與服務績優。

日前公共車船管理處獲得交通部航港局頒發服務績優客船及載客小船選拔榮獲105年度營運與服務績優，並派員赴基隆領獎。

公共車船管理處所屬南海之星2號於104年加入營運，平日擔任馬公-望安-七美離島鄉親運送及日常用品輸送，並視需求擔任馬公-望安-七美-高雄運送台灣鄉親及旅客的任務，因為船隻設計完善，內部設備新穎舒適，均獲得鄉親及旅客一致讚賞及肯定。

尤其船員近年來的年輕化且經過嚴格教育訓練，對旅客的服務無微不至，再再獲得認同，在各項船舶內部設備齊全，外在服務人員熱情有禮等各項優勢及準備下，由車船處南海之星2號交通船參加交通部航港局105年度營運與服務績優客船選拔，因參加評選單位係由全台灣所有公民營客船報名評選，角逐者眾，評審標準由下列4大項目A場站設施與服務B旅客服務品質與船員管理C運輸工具設備與安全D公司經營與管理及49分項評比。

車船處南海2號交通船在競爭激烈下，榮獲績優得獎，並於3月1日由交通部頒獎表揚，實至名歸。

(中時)