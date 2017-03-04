婦人嘉南大圳跳水輕生 尋獲遺體

水上分局在23日下午3點半左右接獲民眾報案，指出在水上鄉大掘尾嘉南大圳行堀橋邊發現柺杖、帽子及鞋子，疑似有人跳水自殺。3月4日下午4點左右在鹿草鄉尋獲。

據嘉義縣消防局第二大隊指出，疑似跳水者為嘉義縣水上鄉大掘尾68歲莊姓老婦人，脊椎開刀後，行動不是很方便，加上最近感冒身體不適，疑因而興起輕生念頭。莊姓富人的丈夫說，太太開刀期間，他照顧的無微不至，即使出院返家也不讓太太做家事，連一個碗都不曾讓其洗過，就是要她好好保養身體，眼看都可以用拐杖走路了，竟然還會想不開。

經過了嘉義縣消防局第二大隊十天來的搜救，終於在4日下午3點58分，鹿草鄉施厝寮附近的嘉南大圳中發現一具浮屍女性年約70歲左右短髮黑衣黑褲，目前由水上分隊已通知家屬前往確認身分

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

請珍惜生命，再給自己一次機會。

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