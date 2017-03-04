全國中等學校跆拳錦標賽 張珮筠奪金凱歸
105學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，被各校都視為是全中運賽前的熱身賽，本月份在苗栗體育館舉行，共有2000餘人參賽。草屯商工有體育班二年級張珮筠同學參賽，一路過關斬將連勝5場，勇奪高女組53公斤級金牌，3日凱旋歸來，今（4）日校長黃國軒特別接見，並期勉她再接再勵，在全中運再創佳績。
身高167公分的張珮筠，來自縣內中寮國中，小時候因阿嬤的一句「條件那麼好，怎不練跆拳？」小4便開始接觸跆拳道，國二時就嶄露頭角，拿下全中運第2名，國三更拿下金牌。
但在國中畢業後，一度因太累想要放棄，經啟蒙教練楊友良的推薦及現任教練楊唐源登門拜訪，前往草屯商工體育班就讀；雖然去年世青跆拳道國手選拔賽及全國青少年錦標賽都榮獲第2名，與國手擦身而過。
但張生並未放棄給自己的承諾，希望未來能繼續升學，在學校當個體育老師，所以她除學校練習，假日也自我體能訓練或回道館加強技巧練習；此次參加全國中等學校跆拳道錦標賽，在全國各縣市34位好手競技中，就一舉勇奪金牌，讓她都非常興奮。
今天該校校長黃國軒獲知她凱旋歸來，除特別接見，為她加油鼓勵，並期勉她在下周的亞青國手選拔賽及四月份的全中運能再創佳績。
(中時)
關鍵字：全國中等學校跆拳道錦標賽、跆拳道、草屯商工、張珮筠
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