慶兵役節 澎湖縣表揚績優役政人員
澎湖縣政府舉辦慶祝第74屆兵役節表揚大會，縣長陳光復親自到場表揚12名績優役政人員及協助役政有功村里幹事，並感謝全體役政同仁一年來的辛勞與奉獻。
陳光復致詞時首先感謝所有役政同仁長期以來推動役政工作的辛勞及貢獻，對於全體役政同仁長年來任勞任怨為鄉親服務，以及各鄉市公所與相關單位對役政工作的支持與協助。他表示，澎湖縣雖位處離島，但役政同仁業務推動成果受到上級機關的肯定，首度榮獲全國C組第一名特優成績，榮獲此項殊榮，實屬不易。
陳光復表示，役政業務在順應時代潮流及社會各界期望下需要不斷精進，期許未來做好簡化徵兵程序，公平維護役男權益，確實做到「政府用心、役男安心、家屬放心」施政目標。
表揚大會出席貴賓包括有副議長陳雙全、縣府民政處長許啟川、馬公市長葉竹林、白沙鄉長莊美李、望安鄉長許賢德、七美鄉長呂立勳、澎防部政戰副主任朱蕙芳、軍人服務站站長房明德、後指部指揮官劉東奇、衛福部澎湖醫院院長郭泰宏等，對於所有獲獎績優役政人員及協助役政有功村里幹事，均表達誠摯祝賀與肯定之意。
(中時)
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