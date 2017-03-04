機車3貼擦撞小貨車 釀1死2傷

彰化縣秀水鄉中午傳出機車擦撞貨車的死亡車禍。(謝瓊雲翻攝)

機車與小貨車擦撞現場，滿是碎片。(謝瓊雲翻攝)

車禍現場，碎片、安全帽與物品散落一地。(謝瓊雲翻攝)

機車上3人被送往彰化秀傳醫院急救，但陳姓女騎士仍傷重不治。(謝瓊雲攝)

5歲男童被送醫急救，與17歲小表姑兩人狀況穩定，院方安排進一步檢查觀察有無腦傷。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣秀水鄉4日中午發生死亡車禍，31歲陳姓女子騎機車載兒子與小姑3貼出門採買，回程卻在離家不到5分鐘車程的十字路口不慎擦撞自小貨車，陳女頭骨破裂，緊急送醫仍不治，少女與男童鎖骨骨折，無生命危險。

今天中午12點多，陳女機車後座載著5歲兒子和17歲小姑出門採買東西，回程在距離住家1公里外的長安巷與安東巷口發生車禍，陳女從長安巷往西行，不慎與安東巷往北行的36歲巫姓送貨員駕駛的小貨車發生擦撞，陳女三人遭小貨車從左側撞上後倒地，陳女當場頭骨破裂。

經緊急送往彰化秀傳醫院急救後，傷勢最嚴重的陳女仍宣告不治；少女右鎖骨骨折、上唇撕裂傷，男童左側鎖骨骨折，臉部撕裂傷，兩人皆狀況穩定，但院方仍安排2人進一步作腦部電腦斷層檢查，觀察有無腦傷。

警方表示，女騎士與巫姓駕駛酒測值均為0，兩人皆未酒駕，研判是雙方行經閃燈號誌路口時，並未減速、禮讓才導致憾事發生，詳細肇事原因與雙方肇責仍有待進一步調查釐清。

(中時)