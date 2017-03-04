機車3貼擦撞小貨車 釀1死2傷
彰化縣秀水鄉4日中午發生死亡車禍，31歲陳姓女子騎機車載兒子與小姑3貼出門採買，回程卻在離家不到5分鐘車程的十字路口不慎擦撞自小貨車，陳女頭骨破裂，緊急送醫仍不治，少女與男童鎖骨骨折，無生命危險。
今天中午12點多，陳女機車後座載著5歲兒子和17歲小姑出門採買東西，回程在距離住家1公里外的長安巷與安東巷口發生車禍，陳女從長安巷往西行，不慎與安東巷往北行的36歲巫姓送貨員駕駛的小貨車發生擦撞，陳女三人遭小貨車從左側撞上後倒地，陳女當場頭骨破裂。
經緊急送往彰化秀傳醫院急救後，傷勢最嚴重的陳女仍宣告不治；少女右鎖骨骨折、上唇撕裂傷，男童左側鎖骨骨折，臉部撕裂傷，兩人皆狀況穩定，但院方仍安排2人進一步作腦部電腦斷層檢查，觀察有無腦傷。
警方表示，女騎士與巫姓駕駛酒測值均為0，兩人皆未酒駕，研判是雙方行經閃燈號誌路口時，並未減速、禮讓才導致憾事發生，詳細肇事原因與雙方肇責仍有待進一步調查釐清。
(中時)
關鍵字：小貨車
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