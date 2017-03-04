前鎮國小閒置廚房彩繪改造 ，變身創意社區關懷據點。（吳江泉翻攝）

立委賴瑞隆（右）爭取經費為新社區關懷據點進行創意彩繪。（吳江泉翻攝）

閒置逾10年的高雄前鎮國小廚房空間，未來將化身兼具文康、學習、樂活的社區關懷據點，立委賴瑞隆爭取經費挹注、並尋求贊助商供應彩繪原料，進行關懷據點設施整修、安全設施改善及外牆粉刷等工程，今(4)日在賴瑞隆牽線下，邀請前鎮高中美術資優班20位學生，為新社區關懷據點進行創意彩繪。

市議員林宛蓉、前鎮區長袁德明、前鎮高中夏日新校長、前鎮國小甄炳炫校長及鎮陽社區發展協會理事長洪保鳳、也一同到場關心，並肯定美術班學生專業彩繪技巧及創新在地的美化思維。

賴瑞隆指出，前鎮區鎮陽社區發展協會於1998年成立社區關懷據點，組織志工團定期探視社區弱勢族群，並於每周一至周五集中用餐及送餐，為了提升老人送餐工作場域及休憩空間品質，開始尋覓合適的空間場域，作為新據點，在前鎮國小甄校長等各單位支持下，將校內閒置廚房空間活化，結合在地社區發展需求再利用，共同推動多功能社區關懷據點設立。

今(4)日在前鎮高中夏日新校長、吳承儒美術組長的策畫下，美術班20位學生運用油漆粉刷彩繪，以大小藍鯨、多元人物併排站立為彩繪牆主軸，展現關懷據點位處河海交接處的海洋文化意象，社區與學校結合，猶如大小藍鯨，有傳承、攜手併進的意涵。另外，多元人物併排站立，也呈現本區域新住民、老年人口偏高等多元家庭型態，意喻融合、團結。

前鎮國小校長甄炳炫表示，未來新的關懷據點，除了作為社區老人送餐的工作地點，更規劃多元休憩學習場域，包含開心菜圃、文康中心、樂活場域及藝文休閒等多功能關懷據點，將成為社區翻轉創新與校園再造的最佳典範。

賴瑞隆表示，受到少子化影響，造成校園閒置空間比例提高，據調查，小港區以47間，為全市閒置或低度利用教育間數最多，前鎮等區44間居次，都位於選區內，未來，會持續與教育部、市府教育局及校方研議學校個案，參考國內外成功案例、結合當地發展需求及資源整合，加速推動閒置校舍空間活化再生，作為社區營造與鄉土教學的空間。

(中時)