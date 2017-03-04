北市春天的復古派對 賞花、聽音樂、看電影

現場民眾熱情參與復古婚紗走秀。(圖/北市觀傳局)

復古婚紗走秀引領風騷。(圖/北市觀傳局)

今年首度舉辦的2017臺北杜鵑花季週週有活動，今（4）日在公館自來水園區登場的「春天的復古派對」，現場有「美聲王子」歐陽聖康、Fusion Jazz樂團「無限融合樂團」等，搭配復古婚紗走秀表演。整個自來水園區佈置了春天的花朵迎接花季到來，並從今天開始的連續3個週六（4、11、18日）都開放民眾免費入場。

臺北市政府今年首次舉辦臺北杜鵑花季，和已經有20年歷史的臺大杜鵑花節結合，整個活動包括音樂、藝文與在地導覽、校園活動，還有大型野餐音樂會，杜鵑花季活動已從3月1日展開，為期一個月。

除了今天春天的復古派對活動，從昨（3）日起，溫羅汀周邊的Live House也以「飛樂杜鵑花溫羅汀音樂節」為名，舉辦為期一個月的音樂節，加入臺北杜鵑花季活動，每個週末從週五到週日，包括海邊的卡夫卡等8間 Live House，有超過57組國內外表演者演出，內容有樂團、派對、饒舌比賽、音樂講座與工作坊，甚至主題電影放映等，共36場表演與活動，每場票價統一為200元，購票入場可兌換紀念小禮物，另外還有音樂節護照集點、與杜鵑花合照、與花共舞dress code等活動。

而整個杜鵑花季的導覽活動，也從今天大安區公所主辦的首場「春遊大安．走讀溫羅汀」展開，每個週末都有各式導覽活動，除了溫羅汀兩條路線的書店導覽，分別在4日、18日，與12日、25日各有2場；中正區公所主辦的「2017歷史復活節—祈．蹟探遊 中正微旅行」公館古蹟巡禮導覽，則是3月11、18日2場；臺大杜鵑花節，也端出了4場臺大「校園人文導覽」、4場「校園生態定時導覽」、與1場「博物館群暨校園定時導覽」，還有在3月11、12日兩天的「杜鵑花驚豔之旅」導覽活動。

而3月18日在大安森林公園舉辦的大型野餐音樂會，也希望能成為臺北春季野餐的重要標記。另在今天春天的復古派對及3月18日野餐音樂會活動期間，也提供「期間限定」的旅遊服務，活動現場將提供「觀光文宣」、「WI-FI熱點及充電服務」、「在地推薦遊程」、「旅遊諮詢」及「拍照協助」等五大貼心服務，並加碼推出拍照上傳打卡活動賺限量臺北城市紀念品一份的好康活動，值得遊客前來體驗。

(中時電子報)