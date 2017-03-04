傳可買軍方除役悍馬車 國防部：仍規劃中

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傳出軍方已整理10輛除役的悍馬車要標售給民間，國防部今天表示仍在周密規劃中，完成後會向外界說明。

國軍除役報廢的各式軍車，依據「廢棄軍品處理規定」，要後送到位於新北市鶯歌的汽基處報廢並切割解體成廢鐵，才能進行標售，以防止堪用軍品外流。

媒體報導，陸軍汽基廠奉國防部長馮世寬指示，已整理10輛車體完整妥善無缺的除役悍馬車，不依往例進行切割破壞，準備標售給民間。國防部發言人陳中吉對此表示，國防部仍在周密規劃中，完成後會向外界說明。1060304

(中央社)