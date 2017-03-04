被控和俄私通 川普貼舒默蒲亭合照反擊

美國總統川普政府被控和俄羅斯官員暗通款曲遭抨擊，川普在推特上貼出聯邦參議院少數黨領袖舒默（Charles Schumer)和俄國總統蒲亭的合照，呼籲立即調查舒默和蒲亭的關係。

美聯社報導，川普拿出來的證據是舒默和蒲亭14年前的合照，當時兩人在紐約市一家加油站前，手上拿著咖啡和甜甜圈。

川普貼出這張照片，呼籲調查舒默「和俄國及蒲亭的關係」，還說這位紐約州聯邦參議員是「全然的偽君子」。川普沒透露照片從哪來，但舒默隨即指出這張合照攝於2003年，當時蒲亭造訪紐約慶祝俄國路克石油公司（Lukoil）加油站在曼哈頓西區開幕。

當時不少新聞媒體採訪這項活動，加油站內政壇明星匯集。

舒默在自己的推特上表示，他樂於在宣誓下談論和蒲亭的會面，當時是在眾目睽睽之下。舒默反過來要川普也和他一樣。沒多久，舒默再度推文，戳照片中的笑點，「鄭重聲明，那是Krispy Kreme甜甜圈。」

蒲亭2003年同趟訪美行程還造訪了馬里蘭州的大衛營，和當時的共和黨籍總統小布希（President GeorgeW. Bush）會面，並且舉行聯合記者會。1060340

(中央社)