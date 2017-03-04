陸自主研發ARJ21飛機 首飛青藏高原
經過為期7天、16架次的高原科研驗證飛行，中國自主研發的ARJ21-700飛機首次在海拔2184公尺的西寧機場完成高原機場的試飛任務，標誌ARJ21-700飛機已具備在高原環境安全飛行的能力。
中新社今天報導，ARJ21新支線飛機是中國大陸首次按照國際民航規章自行研製、中短程新型渦扇支線飛機。內裝78至90座位，航程2225公里至3700公里，主要用於中心城市向周邊中小城市的飛航。
報導指出，在高原環境下，飛機發動機的性能將明顯減弱，發動機產生的推力會明顯下降，飛機的飛行性能和各系統狀態會發生變化，因此對飛機的安全等級和運營能力必須提升。
中國民用航空西北地區空管局青海分局綜合業務部部長王曉彤指出，目前僅有兩架ARJ21-700飛機運行在上海至成都的航線，但ARJ21-700飛機的設計以中國西部高原機場的起降和複雜航路越障為主要的運營要求。
由於中國陝西、甘肅、寧夏、青海等地區，大部分機場海拔高於1500公尺，王曉彤表示，ARJ21飛機首次在西寧機場試飛成功，不僅為青海省高原民航事業的快速發展奠定基礎，還將加快中西部地區民航運輸業的發展。1060304
(中央社)
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