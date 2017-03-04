台糖養豬場長年屎味 屏縣府下逐客令
屏東市六塊厝台糖養豬場，長年飄散豬屎味，嚴重影響生活環境品質，當地居民抗議不斷，屏東縣政府今天稽查，決定3月後不再展延水權，並要求1個月內儘速搬遷。
屏東縣環保局、縣府水利處、農業處等，前往養豬場稽查，陳姓場長無奈指出，盼縣府能再能展期約半年，場內近2萬頭豬中，目前懷孕或剛產仔豬的豬隻約400隻，搬運容易死亡；20名臨時員工也面臨失業。
環保局表示，豬場近年配合沼氣發電、廢污水處理等改善措施，據稱近2年投資新台幣2000萬至3000萬元，後續編列經費將傳統豬隻圈養改為水濂式現代設備，但進度總不如預期。
稽查人員查看豬場的沼氣發電、廢水處理等設備，發現是正常運轉，採樣排放污水送驗；對於長年飄散豬屎臭味，地方居民抗議不斷，稽查人員表示，縣府只好停止水權、要求搬遷。
水利處表示，豬場已於2月底前被停止水權，蓄水池容量700噸，還可使用約1個半月；環保局表示，後續若發現有空污、水污等會依法開罰，並拍攝已斷電的馬達水錶數值，以便日後比對是否有偷抽水行為，如果違規用水，也會依法開罰。1060304
(中央社)
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