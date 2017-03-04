人民幣匯率盤中貶破6.9 兩個月新低
人民幣匯率再次發生劇烈波動。3日中間價下調之後，在岸人民幣兌美元即期匯率盤中跌破6.9元關口，創下逾7周新低。
新京報報導，中國大陸外匯交易中心昨天上午公布，當天人民幣對美元匯率中間價報6.8896，比前一個交易日下調0.87分。這是人民幣對美元中間價的「三連貶」。
中間價下調後，在岸人民幣匯率在昨天下午3時30分過後開始加速走貶，一度貶至6.9065元，創下1月13日以來的最低點。收盤時，在岸人民幣對美元匯率收盤價報6.8980，較上一交易日收盤價跌1.6分。
中國大陸全國人民政治協商會議委員、中國人民銀行副行長易綱昨天表示，人民幣匯率完全自由浮動措施沒有時間表。對於人民幣的看法，他也表示，「最近匯率也挺穩定」。
對於匯率走勢前景，中國大陸經濟學家余永定昨天表示，人民幣近期上漲，但今年仍有貶值壓力。中國大陸央行面臨較大挑戰，政策需要兼顧避免人民幣進一步貶值、控制金融風險目標。1060304
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。