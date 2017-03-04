人民幣匯率盤中貶破6.9 兩個月新低

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人民幣匯率再次發生劇烈波動。3日中間價下調之後，在岸人民幣兌美元即期匯率盤中跌破6.9元關口，創下逾7周新低。

新京報報導，中國大陸外匯交易中心昨天上午公布，當天人民幣對美元匯率中間價報6.8896，比前一個交易日下調0.87分。這是人民幣對美元中間價的「三連貶」。

中間價下調後，在岸人民幣匯率在昨天下午3時30分過後開始加速走貶，一度貶至6.9065元，創下1月13日以來的最低點。收盤時，在岸人民幣對美元匯率收盤價報6.8980，較上一交易日收盤價跌1.6分。

中國大陸全國人民政治協商會議委員、中國人民銀行副行長易綱昨天表示，人民幣匯率完全自由浮動措施沒有時間表。對於人民幣的看法，他也表示，「最近匯率也挺穩定」。

對於匯率走勢前景，中國大陸經濟學家余永定昨天表示，人民幣近期上漲，但今年仍有貶值壓力。中國大陸央行面臨較大挑戰，政策需要兼顧避免人民幣進一步貶值、控制金融風險目標。1060304

(中央社)