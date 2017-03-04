南投家扶頒助學金 期勉不向環境低頭

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南投家扶中心今天頒發新台幣255萬4500元獎助學金，期勉925名國小、國中、高中職受助學生不向環境低頭，應努力向上。

家扶基金會南投家扶中心今天舉辦春季獎助學金頒發典禮，南投縣長林明溱出席，勉勵家扶兒努力向學，並捐贈6萬元獎學金，幫助高中職、國中、國小等弱勢學生，以實際行動幫助家扶中心，許多家長到場觀禮，家扶中心也期盼外界多支持。

典禮由南投家扶中心扶幼委員會主委陳學堂主持，頒發255萬4500元獎助學金，共925名高中職、國中、小學扶助家庭學生受惠。受助的蔡小朋友說，長大一定要回饋社會，希望可以當醫師為人治病。

林明溱說，教育最重要，縣府全力支持學校各項教學作為，只有做好教學，南投才更有競爭力，也鼓勵家扶兒不向環境低頭，一定要更加努力用功，未來成為社會棟梁，家扶兒若遇到生活困難，可由家扶中心協助反映，縣府會儘量幫忙。

南投縣文化局長林榮森也以過來人分享經驗。他說，民國61年到67年接受家扶中心幫忙，國中畢業開始工作，夜間唸補校，鼓勵家扶兒除了用功讀書，也要待人熱忱、勇於面對問題不逃避。1060304

(中央社)