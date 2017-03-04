WBC》以色列控球不穩 中華隊選球很重要
經典賽以色列連兩場官辦熱身賽都拿下勝利，中華隊情蒐小組也兩場到場邊觀察首戰對手狀況，情蒐小組評析，以色列打擊並不突出，投手球速快，但控球比較不穩，所以對於中華隊選球成為很重要的關鍵。
以色列從資格賽一路殺到預賽，陣中多達16位投手，為四隊最多，情蒐小組之前透過小聯盟資料觀察位球員，也把握這兩場官辦熱身賽進行分析，認為車輪戰應是以色列的投手調度方式，以色列陣中右投多為先發型投手，左投則為中繼，所以中華隊把握前半段攻勢也相當重要。
以色列今熱身賽對上警察廳，就有8位投手輪番上陣，其中歐藍（R.C. Orlan），在小聯盟最高層級僅到達高階1A，不過此役中繼1局，就一連飆出3次三振，都是中華隊須注意的對象。
中華隊教練團葉君璋昨也表示：「以色列第二戰的投手群，依造投手輪值來看，將會是對上中華隊的投手群。」
加上目前已確定老將馬奎斯將在以色列首戰面對韓國，今熱身賽的先發投手貝克（Corey Baker）將最有可能對上中華隊先發。
情蒐小組也提到，這幾天觀察下來，荷蘭隊的整體陣容相對整齊，應該是A組目前狀況最好的球隊。
(中時電子報)
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