反同婚家長團上街頭 籲擱置同婚修法

反同婚團體「滿天星素人連線」4日舉辦「百萬大叔站起來－陽春麵大會師」活動，現場出動大型恐龍道具，拿著訴求標語四處遊走。（季志翔攝）

「滿天星素人連線」4日舉辦「百萬大叔站出來—陽春麵大會師」活動，現場以穿戴各國元首演出的行動劇以諷刺同志運動。（季志翔攝）

「滿天星素人連線」4日舉辦「百萬大叔站出來—陽春麵大會師」活動，參與的民眾現場享用陽春麵以強調拒絕同志洗腦教育等。（季志翔攝）

反同婚團體「滿天星素人連線」今（4）日在立法院前舉行「百萬大叔站出來—陽春麵大會師」，訴求「同婚修法無限期擱置」，同時呼籲全民拒繳健保費。

「百萬大叔站出來—陽春麵大會師」由「滿天星素人連線」發動，廣邀素人父母推著娃娃車，全家上街吃陽春麵。滿天星指現場發表了「三拒侵安」的宣言，強調拒外國人愛滋健保、拒同志教育進校園、拒童婚修法害台灣。此外，滿天星還將發動第一波全民拒繳健保費行動。

現場尚有許多素人家長上台控訴，當初總統大選投給蔡英文，是因為她是女性的代表，是婦女團的發言人，但憑什麼現在是性別主流化，而不是家庭主流化；只見同性戀的孩子，卻忽略他們的聲音。

滿天星最後表示，滿天星素人連線是台灣第一個反同婚家長團體，是跨越宗教與政黨色彩的素人父母，為了自己的孩子，會持續拚鬥，直到最後一分鐘。他們會在全國各地遍地開花，直到同婚法案無限期擱置為止。

(中時)