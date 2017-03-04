反同婚家長團上街頭 籲擱置同婚修法
反同婚團體「滿天星素人連線」今（4）日在立法院前舉行「百萬大叔站出來—陽春麵大會師」，訴求「同婚修法無限期擱置」，同時呼籲全民拒繳健保費。
「百萬大叔站出來—陽春麵大會師」由「滿天星素人連線」發動，廣邀素人父母推著娃娃車，全家上街吃陽春麵。滿天星指現場發表了「三拒侵安」的宣言，強調拒外國人愛滋健保、拒同志教育進校園、拒童婚修法害台灣。此外，滿天星還將發動第一波全民拒繳健保費行動。
現場尚有許多素人家長上台控訴，當初總統大選投給蔡英文，是因為她是女性的代表，是婦女團的發言人，但憑什麼現在是性別主流化，而不是家庭主流化；只見同性戀的孩子，卻忽略他們的聲音。
滿天星最後表示，滿天星素人連線是台灣第一個反同婚家長團體，是跨越宗教與政黨色彩的素人父母，為了自己的孩子，會持續拚鬥，直到最後一分鐘。他們會在全國各地遍地開花，直到同婚法案無限期擱置為止。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。